Voetganger in centrum Paramaribo overvallen en twee keer mishandeld

Een 35-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen aan de Steenbakkerijstraat in Suriname, ter hoogte van de lijn 9-eindhalte.

Vernomen wordt dat het slachtoffer te voet was toen hij werd benaderd door een man gewapend met een mes. De dader bedreigde en mishandelde hem, waarna hij met geweld 16.000 Surinaamse dollars uit de broekzak van het slachtoffer wegnam.

Na de beroving probeerde het slachtoffer de verdachte achterna te gaan, maar werd opnieuw mishandeld. Daarbij liep hij zwellingen in het gelaat op.

De politie van Centrum werd ingeschakeld en ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

