The Lions kroont zich tot zaalvoetbalkampioen van Suriname

the lions 2024-2025
Foto via de Surinaamse Zaalvoetbal Bond.

The Lions heeft zich zondagavond in de Anthony Nesty Sporthal gekroond tot zaalvoetbalkampioen van het seizoen 2024-2025 in Suriname. In een spannende game 3 van de hoofdklassefinale werd ZV Zwaluw ’96 met 8-7 verslagen.

The Lions begon het duel met een 2-0 voorsprong in de finalereeks. Game 1 werd met 8-5 gewonnen en game 2 met 3-2. Winst in game 3 betekende direct het kampioenschap, terwijl bij verlies een vierde wedstrijd zou volgen.

ZV Zwaluw ’96 begon de wedstrijd sterk en bewees dat de ploeg zich niet gemakkelijk gewonnen zou geven en een vierde game wilde afdwingen. De ploeg ging met een 2-3 voorsprong de rust in.

In de tweede helft liep ZV Zwaluw ’96 op een gegeven moment uit naar 3-5. The Lions bleef echter knap terugkomen. Met iets meer dan vier minuten op de klok stond het 5-6, waarna The Lions op jacht ging naar de gelijkmaker — en die ook vond: 6-6.

Met iets minder dan drie minuten te gaan bracht The Lions de stand op 7-6. In de slotminuut werd de voorsprong vergroot naar 8-6.

Enkele seconden voor het eindsignaal kwam ZV Zwaluw ’96 nog terug tot 8-7 via de meespelende doelman, maar dat bleek ook de eindstand.

