Oplichtster na maandenlange klopjacht aangehouden door QRT

De 28-jarige Moira T. is in het weekend door leden van het Quick Reaction Team in Suriname (QRT) aangehouden na uitgewerkte informatie van de gespecialiseerde inlichtingendienst SIGMA.

De verdachte wist sinds mei 2025 uit handen van de politie te blijven, maar liep uiteindelijk tegen de lamp. Ze wordt verdacht van oplichting en verduistering van een geldbedrag.

Uit het onderzoek blijkt dat Moira zich voordeed als een betrouwbare tussenpersoon die goederen uit het buitenland kon importeren. Een 40-jarige man deed aangifte tegen haar, nadat hij voor ruim 750.000 SRD aan betalingen had gedaan voor de aankoop van een freezer en een koelkast uit de Verenigde Staten.

De aangever verklaarde dat hij via familieleden met Moira in contact kwam. Ze zou hem hebben voorgehouden dat zij via haar bedrijf, Swift Logistic Services, de gewenste apparaten kon bestellen. Na ontvangst van de offerte, ter waarde van 33000USD, betaalde de man in verschillende termijnen grote bedragen naar de rekeningen op naam van Moira’s bedrijf.

Volgens afspraak zouden de goederen binnen vier weken geleverd worden. Toen dit uitbleef, gaf Moira verschillende smoezen over problemen met de leverancier in het buitenland. Ze stuurde zelfs een foto van goederen in een loods, maar weigerde de aangever toegang tot de locatie of levering van de goederen.

Uiteindelijk eiste ze zelfs de betaling van het resterende saldo van 12.757 USD voordat ze tot levering zou overgaan.

Het slachtoffer kreeg steeds meer argwaan en deed aangifte. Uit het politieonderzoek blijkt dat Moira nooit de intentie had om de bestelde goederen te leveren, maar het geld voor eigen doeleinden gebruikte.

Na maandenlang speurwerk en informatieverzameling wisten leden van QRT haar op te sporen en aan te houden. De politie vermoedt dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn gevallen en roept eenieder die door Moira T. is benadeeld op om zich te melden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is ze in verzekering gesteld.