Monorath bereidt om onrechtmatige stortingen Deviezencommissie terug te storten; heeft bankrekening maanden niet gecheckt

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname is bereidt het bedrag dat onrechtmatig door de Deviezencommissie op zijn bankrekening is gestort terug te betalen.

De bewindsman was voor zijn ministerschap bezoldigd lid van de Deviezencommissie en heeft de voorzitter van deze commissie telefonisch rond juli gebeld om zijn lidmaatschap op te zeggen vanwege de onverenigbaarheid in de Wet Geldelijke Voorzieningen Ministers en Onderministers.

Monorath bleek maandag verbaasd in De Nationale Assemblee te zijn toen hij vernam dat er onrechtmatig gelden door een minister van Justitie en Politie wordt onttrokken bij deze commissie.

“Het protocol bij de Deviezencommissie is geweest dat wanneer leden in een andere functie treden, ze zelf door de voorzitter worden doorgehaald en de betaling wordt stopgezet. Dat is een geval geweest bij twee leden die vervolgens ambassadeurs zijn geworden. Ik heb veronderstelt dat die mondelinge mededeling voldoende zou zijn.

Ik heb me nooit en te nimmer weer begeven bij de Deviezencommissie en ik heb ook in geen enkel stuk sedertdien geparticipeerd. Mijn verbazing is dat ik nu verneem dat er kennelijk nog steeds wordt gestort op me rekening”, stelde de JusPol-minister.

Deze kwestie werd aangekaart door VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien. De VHP’er benadrukte zeer bezorgd te zijn over deze kwestie, omdat het naar zijn mening de geloofwaardigheid van de rechtstaat aantast.

Monorath merkte op dat hij vanuit de minister van Financiën & Planning heeft vernomen dat er vermoedelijk wel een stopzetting is doorgegeven, maar dat de betaling door de Deviezencommissie zelf gebeurd. Nu heeft hij zich voorgenomen om een schrijven naar de Deviezencommissie te sturen om aan te geven dat er onverschuldigd is gestort en dat de gestorte gelden onmiddellijk zullen worden teruggestort.

Opmerkelijk stelde Monorath al maanden niet op zijn bankrekening bij de Republic Bank te zijn geweest en ook geen online banking te hebben. “En sedert mijn ministerschap heb ik ook niet de ruimte gehad om lijfelijk naar de bank te togen om mijn geldelijke voorzieningen te checken”, aldus de politicus.

Gajadien vroeg in het kader van transparantie dat de brieven van de stopzetting in het parlement gepresenteerd worden, aangezien hiermee dubbele moraal wordt tentoongesteld naar de Surinaamse samenleving toe.