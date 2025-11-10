Man aangehouden wegens bedreiging, ontvoering en verkrachting vrouw

De politie in Suriname heeft afgelopen week een 31-jarige man aan de Adroestraat aangehouden, terzake bedreiging, ontvoering en verkrachting.

Het Command Center kreeg vroeg in de ochtend een melding dat een vrouw zou zijn ontvoerd en tegen haar wil zou worden vastgehouden op een woonadres in bovengenoemde straat.

De Surinaamse politie startte een onderzoek en wist het exacte huisnummer te achterhalen, waarna agenten ter plaatse gingen.

Het slachtoffer werd daar aangetroffen en in veiligheid gebracht door de politie.

De verdachte E.P. werd door het Quick Response Team aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Flora ter voorgeleiding bij een hulpofficier, waarna hij in verzekering is gesteld.