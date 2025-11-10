Dronken oom mishandelt nichtje omdat ze relatie met vriend beëindigt

De 28-jarige Ravee S. is door de politie van Kwatta aangehouden en in verzekering gesteld, nadat hij zijn 17-jarige nichtje heeft mishandeld.

Vernomen wordt dat het meisje onlangs de relatie met haar vriend heeft beëindigd. Haar oom, die in dezelfde straat woont, kwam hierachter en riep haar bij zich om uitleg te vragen.

Toen de tiener bij haar oom aankwam, verkeerde hij in beschonken toestand. Tijdens het gesprek sloeg de stemming om en de man gaf zijn nichtje meerdere vuistslagen in haar gezicht.

Het slachtoffer liep daarbij verwondingen op en deed aangifte bij de politie. Ravee werd kort daarna thuis opgespoord en aangehouden.

Het onderzoek duut voort.