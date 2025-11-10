Brian Tevreden: “Ajax-interesse is eervol, maar mijn focus ligt volledig bij Natio”

Brian Tevreden, general manager van de Surinaamse nationale selectie, bevestigt dat hij berichten heeft gezien over hernieuwde interesse van Ajax in zijn persoon. “Het is een eer als een club waar je bent opgegroeid interesse toont, maar mijn focus ligt volledig bij Natio,” zei hij in het programma Start & Finish (video onder). Officieel is er volgens hem nog niets bij hem binnengekomen.

Tevreden blikte terug op zijn periode in Engeland, waar hij na Ajax terechtkwam als hoofd jeugdopleiding en al snel technisch directeur en later CEO werd bij Reading. In een stevige saneringsronde halveerde hij het budget van 32 naar 16 miljoen pond, zette in op doorstroming en verkoop van jeugdspelers en miste promotie naar de Premier League “op één strafschop” in de play-offfinale – “een wedstrijd van 300 miljoen”.

Over zijn huidige rol bij de SVB zegt Tevreden dat de baan “behoorlijk stressvol” is, omdat hij met alle lagen moet schakelen. Zijn grootste opdracht noemt hij stabiliteit en eenheid creëren – voetbaltechnisch én in de communicatie. “We hebben stap voor stap vooruitgang geboekt. De waarde van de selectie nu en bij mijn start is dag en nacht.”

Met twee WK-kwalificatieduels voor de deur – 13 november tegen El Salvador (thuis) en 18 november tegen Guatemala (uit) – staat Suriname bovenaan. “Had ik verwacht dat we op dit moment eerste zouden staan? Nee. Maar we onderdoen niet voor deze tegenstanders; nu moeten we het afmaken,” zei hij.

Tevreden ging ook in op de zaak-Doekhi bij het internationale sporttribunaal CAS. Volgens hem is het een lang en vervelend traject, maar de bond heeft een sterke case. De discussie draait om FIFA-regels rond eerdere jeugdinterlands voor Nederland (op 22-jarige leeftijd) en de nationaliteits- en paspoortkwestie. “In vergelijkbare gevallen elders is wel groen licht gegeven. Wij geloven dat wij dit winnen. We hebben contact met Danilho Doekhi en hij wil volmondig voor Suriname uitkomen.”

Mocht Suriname het WK toch mislopen, dan zegt Tevreden dat hij zichzelf kritisch in de spiegel kijkt, maar wijst hij op het proces dat is ingezet. “Als het goed gaat, sta je achter de groep; als het slecht gaat, sta je ervoor. Verantwoordelijkheid nemen – dat is mijn job.”