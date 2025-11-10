Breeveld: “Krachten van duisternis bij corruptie zo vervlochten in samenleving dat het bijna een onmogelijke situatie is”

Oud-DOE-parlementariër Carl Breeveld is blij dat president Jennifer Simons een zero-tolerancebeleid heeft aangekondigd voor overheidsfunctionarissen die zich schuldig maken aan corruptieve handelingen en het stelen van staatsmiddelen.

“Ik vind dat de president een toon heeft gezet door met name te zeggen: ‘Als je wordt betrapt, dan ga ik met je meehuilen. Maar je gaat naar de procureur-generaal’. Er moet een einde komen aan dit gedoe, dus ik hou van die houding. Het is positief, maar we hebben heel veel te verzetten, omdat de krachten van de duisternis op dit stuk zo vervlochten zijn in de samenleving… alle segmenten van de samenleving hebben ermee te maken, dat het bijna een onmogelijke situatie is.

Maar we moeten er wel voor gaan,” zei Breeveld in het programma De Koffiepraat op Radio SRS.

Volgens de politicus is in het hele gebeuren rond corruptie, omkoping, patronage en vriendjespolitiek gebleken dat mensen een nieuwe standaard hebben ontwikkeld van: “Als je niet steelt, dan ben je eigenlijk niet in orde. Je bent dom en achterlijk, want alla sma e fufuru.”

“De standaard is geworden: nemen, stelen, zoveel mogelijk binnenhalen en jezelf verrijken. Dus als er mensen zijn die zeggen dat ze eerlijk hun brood willen verdienen, dan wordt er gezegd dat ze niet van deze tijd zijn. Wij stimuleren elkaar niet in het goede en ik denk dat we dat veel meer moeten doen. En bij 50 jaar Srefidensi is het dringend, dringend tijd dat we verder moeten zijn,” stelde Breeveld.

Volgens hem is Suriname rijk genoeg, waardoor niemand in het land hoeft te pinaren. Helaas kunnen veel mensen nog steeds geen redelijk leven leiden, omdat het beheer van staatsmiddelen niet op de juiste manier plaatsvindt. Breeveld was tussen 2010 en 2020 namens zijn partij DOE twee termijnen lid van De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname. Hij heeft zich in die periode vooral sterk gemaakt voor de Anticorruptiewet en de Wet Openbaarheid van Bestuur.