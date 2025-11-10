HomeOnderwerpenJustitie en politieBijkans 75.000 euro gevonden bij vertrekkende Egyptenaar op JAP-luchthaven
Bijkans 75.000 euro gevonden bij vertrekkende Egyptenaar op JAP-luchthaven

De autoriteiten op de Johan Adolf Pengel Luchthaven hebben op zondag 9 november een vertrekkende Egyptenaar aangehouden met bijkans 75.000 euro in zijn bagage.

Waterkant.Net verneemt dat de man op het punt stond om van Suriname naar Nederland te vertrekken, toen hij tijdens een controle werd betrapt.

Het geld werd in beslag genomen en de verdachte werd overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

De Surinaamse autoriteiten hebben de zaak in onderzoek.

Op grond van Algemene Beschikking no. 225 (AB no. 225), die gebaseerd is op de Deviezenregeling, is het per persoon verboden om bedragen van USD 10.000 of meer – of de tegenwaarde daarvan in andere converteerbare valuta – fysiek in of uit te voeren.

Meer dan USD 10.000 in- of uitvoeren? Dat mag niet zomaar

