Atencio: “Rishanu Santokhi geen peuter of tiener meer, dus hij moet zelf instaan voor de consequenties”

Rishanu Santokhi
Rishanu Santokhi, zoon van Chan Santokhi

De zoon van ex-president Chandrikapersad Santokhi, Rishanu Santokhi, is volgens activist en politicus Martin Atencio geen peuter of tiener meer, maar een volwassen man. Hierdoor moet hij instaan voor de consequenties van zijn handelingen.

Rishanu is eerder in de Verenigde Staten aangehouden vanwege zijn verblijfsstatus. Hij is voor de afgelopen verkiezingen meerdere malen in opspraak geweest door uitspraken in diverse interviews. Onder andere richtte hij steeds een aanval op zijn vader.

“Ze zijn geen peuters of tieners meer, maar ze zijn allemaal volwassenen. Dus ze moeten zelf voor de consequenties instaan,” zei Atencio in een interview op Culturu TV.

BIS-minister Melvin Bouva zei vorige maand dat de zaak van Rishanu, zoals elk ander persoon die zonder valide documenten is aangehouden in de VS, zal worden afgehandeld. Mogelijk zal hij worden gedeporteerd naar Suriname of Nederland, aangezien hij een dubbele nationaliteit heeft.

Atencio is ook dezelfde mening toegedaan over Dino Bouterse, die in maart 2015 in New York is veroordeeld tot 16 jaar en drie maanden gevangenisstraf wegens internationale drugs- en wapenhandel en steun aan een terreurorganisatie.

De activist stelt dat het uiteindelijk aan de vader ligt om zijn kinderen te stimuleren dat wetten ook voor hen gelden, zoals dat het geval is bij elke andere burger. Ook moeten zij leren om geen misbruik te maken van de naam van de vader.

Rishanu werd in 2023 aangesteld als Consular Agent in Miami (Verenigde Staten). Volgens Bouva is hij echter nu geen ambtenaar meer van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS). Daarvoor was hij werkzaam op het kabinet van de vicepresident. Hij heeft toen overplaatsing aangevraagd naar BIS (toen nog BIBIS).

