19-jarige verdachte gezocht voor witwassen

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname heeft de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van Vineet Stevano Singh. De 19-jarige verdachte woonde recent aan de Soebhaghweg 7 in district Wanica en aan de Martin Luther Kingweg 4 in Paramaribo.

De jongeman wordt verdacht van witwassen, strafbaar gesteld in artikel 489a van het Surinaams Wetboek van Strafrecht.

Volgens het door het Openbaar Ministerie verspreide bericht betreft het een man van Hindoestaanse afkomst, met een lichtbruine huidskleur, sluik haar en baard, en een normaal postuur. De autoriteiten merken de verdachte aan als vluchtgevaarlijk.

De politie verzoekt iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van Singh onmiddellijk contact op te nemen met het Justitieel Interventie Team (JIT) via 8747818, het Command Center via 115, of de dichtstbijzijnde politiepost.

Het opsporingsbericht is uitgevaardigd te Paramaribo op 6 november 2025 en ondertekend door hoofdinspecteur van politie R. Pengel, namens de procureur-generaal.