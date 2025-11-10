HomeOnderwerpenJustitie en politie19-jarige verdachte gezocht voor witwassen
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

19-jarige verdachte gezocht voor witwassen

-

0
19-jarige verdachte gezocht voor witwassen
Foto via KPS - edit by Waterkant

Srefidensi Party

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname heeft de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van Vineet Stevano Singh. De 19-jarige verdachte woonde recent aan de Soebhaghweg 7 in district Wanica en aan de Martin Luther Kingweg 4 in Paramaribo.

De jongeman wordt verdacht van witwassen, strafbaar gesteld in artikel 489a van het Surinaams Wetboek van Strafrecht.

Volgens het door het Openbaar Ministerie verspreide bericht betreft het een man van Hindoestaanse afkomst, met een lichtbruine huidskleur, sluik haar en baard, en een normaal postuur. De autoriteiten merken de verdachte aan als vluchtgevaarlijk.

De politie verzoekt iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van Singh onmiddellijk contact op te nemen met het Justitieel Interventie Team (JIT) via 8747818, het Command Center via 115, of de dichtstbijzijnde politiepost.

Het opsporingsbericht is uitgevaardigd te Paramaribo op 6 november 2025 en ondertekend door hoofdinspecteur van politie R. Pengel, namens de procureur-generaal.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Brian Tevreden: “Ajax-interesse is eervol, maar mijn focus ligt volledig bij Natio”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen