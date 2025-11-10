18-jarige pedofiel probeert 8-jarig fietsend meisje in verlaten woning te verkrachten

De 18-jarige Aryan B. die vorig jaar mei in vrijheid was gesteld na een gevangenisstraf van 4 jaar te hebben uitgezeten wegens verkrachting van een 6-jarige, is zaterdag wederom aangehouden nadat hij geprobeerd heeft een 8-jarig meisje te verkrachten.

Vernomen wordt dat het slachtoffer op die bewuste zaterdag jarig was en van haar ouders een fiets als cadeau had gekregen. Ze was op straat, niet ver van haar woning, aan het fietsen toen ze door de verdachte, die eveneens op een fiets reed, werd gelokt.

Het meisje fietste een stuk achter hem aan, waarna de verdachte met één hand het stuur van haar fiets vastgreep en haar vervolgens meenam naar een verlaten woning aan de Djindjamakkastraat.

Op een gegeven moment hoorde een buurtbewoner een gegil. Ze nam een kijkje en tot haar schrik trof de vrouw een 8-jarig meisje aan. Het kind vertelde haar wat er was gebeurd.

Het meisje had zich weten te redden toen de verdachte op zijn mobiele telefoon keek. Ze greep dat moment aan om op te staan en weg te rennen. Vervolgens verliet de verdachte de plaats. Het meisje kreeg daarna hulp van de vrouw.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld die het kind naar huis bracht waarna de moeder aangifte tegen de dader deed. Kort daarna werd de verdachte Aryan door goed speurwerk van de sterke arm aangehouden.

Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De verdachte was eerder veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf wegens verkrachting van een minderjarige en was in mei vorig jaar voorwaardelijk in vrijheid gesteld.