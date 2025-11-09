Zes mannen aangehouden voor autodiefstal bij Suribet-shop La Vigilantia

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), in samenwerking met de Recherche Regio Midden en de gespecialiseerde inlichtingendienst SIGMA in Suriname, hebben donderdag zes verdachten aangehouden wegens diefstal van een voertuig.

Het gaat om de 37-jarige Amareldo P., Oliver K. (35), Roshan S. (29), Shiwam K. (27), Raiky G. (25) en Mark V. (24). Zij worden ervan verdacht op zaterdag 1 november een zwarte Toyota Vitz te hebben gestolen bij La Vigilantia, voor een Suribet-shop.

De 23-jarige eigenaar, Ronaldinio, deed direct na de ontdekking aangifte bij de politie van Paranam. Op basis van uitgewerkte informatie wist de politie de verdachten op te sporen en aan te houden. De gestolen auto is deels gesloopt teruggevonden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over het lot van de zes verdachten beslist.