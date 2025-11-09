Vuilbrand bij buurman slaat over en verwoest bergruimte

Op donderdag 6 november omstreeks 18.25 uur deed een man, B.T., aangifte bij het politiebureau Rijsdijk van een brand waarbij zijn bergruimte met inboedel volledig is verwoest aan de Groenbanaweg in Suriname.

De bergruimte was opgetrokken met dakplaten en bevatte huishoudelijke spullen zoals een bed, een ijskast en een wasmachine.

Volgens de verklaring van B.T. kreeg hij in de middag een bericht van een voorbijganger dat iemand vuur had aangestoken en dat het vuur zich had uitgebreid naar zijn perceel. Bij aankomst constateerde hij dat de brand daadwerkelijk was overgeslagen naar zijn perceel en bergruimte.

Het vuur was ontstaan doordat een buurman op zijn perceel vuil verbrandde, waarna het vuur zich verspreidde naar het terrein van B.T. De Forensische Opsporing werd ingeschakeld om de oorzaak verder te onderzoeken.

De brandweer hoefde niet te worden ingezet, omdat het vuur reeds was gedoofd. De politie heeft de zaak in onderzoek.