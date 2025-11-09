Verraad onder vrienden: ruim 1.000 USD spoorloos na potje voetbal

De politie in Suriname heeft vrijdag een onderzoek ingesteld naar een diefstal uit een voertuig aan de Latourweg ter hoogte van GOW2. Uit een wit voertuig van het merk Toyota Mark X werd een geldbedrag van 1.020 Amerikaanse dollar ontvreemd.

Vernomen wordt dat de 33-jarige aangever G.M. zijn vrienden Sh., S. en M.S. had opgehaald om te gaan voetballen. Het gezelschap begaf zich naar een voetbalveld aan de Charlesburgweg, waar ze zich in het voertuig omkleedden. G.M. verklaarde dat hij zijn voertuig had afgesloten en dat zich in de auto een schoudertas bevond met daarin 8.000 USD.

Na het voetballen reed het viertal naar de Latourweg, waar G.M. zijn voertuig parkeerde om eten te kopen. Toen hij kort daarna in zijn tas keek, merkte hij dat het geld door elkaar lag. Bij het natellen ontdekte hij dat er 1.020 USD ontbrak.

Omdat hij vermoedde dat één van zijn vrienden het geld had weggenomen, besloot hij hen te fouilleren. Twee van de vrienden werkten daaraan mee, maar M.S. weigerde.

Volgens de aangever werd vervolgens in de tas van M.S. een bedrag van 140 USD aangetroffen. Hij beweerde daarop dat dit zijn eigen geld was. De politie werd uiteindelijk ingeschakeld en hield alle drie de vrienden aan voor verhoor.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is M.S. in verzekering gesteld, terwijl de twee anderen na verhoor zijn heengezonden.