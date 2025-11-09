HomeOnderwerpenJustitie en politieVan Dijk-Silos over gouddiefstal Grassalco: "Ik weet dat het daar gestolen is...
Van Dijk-Silos over gouddiefstal Grassalco: “Ik weet dat het daar gestolen is van binnenuit”

Jurist Jennifer van Dijk-Silos merkt nog niets van de beloofde ‘a nyun pasi’ en ‘kenki a systeem’ die tijdens de afgelopen verkiezingen door de NPS en NDP zijn gehanteerd. Zij stoort zich eraan dat er 4 kilo ruw goud uit de kluis van staatsmijnbouwbedrijf Grassalco is verdwenen, terwijl de mensen binnen het bedrijf niet aan de tand worden gevoeld.

“Ik merk er nog niets van. Wat is er gebeurd met Grassalco? Zoveel kilo’s goud. Ik weet dat het daar gestolen is van binnenuit. Waarom zijn de veiligheidsdingen van buitenaf uitgeschakeld? Wat gebeurt er? Waarom worden we niet op de hoogte gehouden?

Want het is ons goud. Dit goud kan ervoor zorgen dat de regering drie maanden lang geen problemen heeft met het betalen van salarissen,” zei de oud-Justitieminister op D-TV Express.

De waarde van het verdwenen edelmetaal wordt geschat op ruim 400.000 Amerikaanse dollar. Afgelopen week zei waarnemend president Gregory Rusland dat de vervanging van de 4 kilo ruw goud met nepgoud in de bedrijfskluis grondig, zonder aanzien des persoons, moet worden onderzocht.

Belangrijk volgens hem is dat dit edelmetaal terugkeert naar de rechtmatige eigenaar en dat de dader(s) vanuit de justitiële autoriteiten merken wat de consequenties zullen zijn van zo’n activiteit.

