Schoonmaakster meldt zich per vergissing bij verkeerd adres en wordt doodgeschoten

De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld tegen een huiseigenaar in de staat Indiana, die een schoonmaakster doodschoot nadat zij zich per vergissing bij het verkeerde adres had gemeld.

Volgens de politie werd de 32-jarige Maria Florinda Rios Perez woensdag kort voor zeven uur ’s ochtends (lokale tijd) dood aangetroffen in de armen van haar man, op de veranda van een woning in Whitestown, een buitenwijk van Indianapolis.

De politie was ter plaatse gegaan na een melding van een mogelijke inbraak, maar uit eerste onderzoek bleek dat het tweetal de woning niet was binnengegaan. De schoonmaakster en haar man waren naar verluidt op weg naar een schoonmaakklus, maar kwamen bij een verkeerd huis terecht.

De zaak is inmiddels overgedragen aan het Openbaar Ministerie van Boone County, dat moet beslissen of er strafrechtelijke stappen worden ondernomen tegen de schutter.

De politie heeft nog niet bekendgemaakt wie er in de woning aanwezig waren of wie het fatale schot loste. In een verklaring sprak de politie van een “complexe, gevoelige en voortdurend ontwikkelende zaak” en waarschuwde voor de “zorgwekkende verspreiding van onjuiste informatie online”.

De man, Mauricio Velazquez, vertelde aan Amerikaanse media dat hij gerechtigheid wil voor zijn vrouw, die afkomstig was uit Guatemala en moeder was van vier kinderen. In een interview met zender WTTV (CBS) zei hij dat “de kogel dwars door de deur kwam”.

“Ze hadden eerst de politie moeten bellen in plaats van zomaar te schieten,” zei de man via een tolk. De inwoners van het huis hadden voor de schietpartij al de hulplijn 911 gebeld omdat ze dachten dat het om een diefstal ging.

Volgens aanklager Kent Eastwood is de zaak juridisch ingewikkeld vanwege de toepassing van de zogenoemde stand-your-ground-wet in de staat Indiana. Die wet staat burgers in veel Amerikaanse staten toe om zichzelf met “redelijk geweld” — inclusief dodelijk geweld — te verdedigen wanneer zij denken dat er sprake is van een directe bedreiging voor hun leven of veiligheid.