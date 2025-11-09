HomeNieuws uit SurinameRoger Orasji nieuwe jeugdschaakkampioen van Suriname
Roger Orasji nieuwe jeugdschaakkampioen van Suriname

-

0
wedstrijd Roger Orasji
Roger Orasji op het eerste bord in actie.

De 15-jarige Roger Orasji, zoon van 14-voudig landskampioen Roger Matoewi, is zondagmiddag in het Denksportcentrum de nieuwe jeugdschaakkampioen van Suriname geworden. Dat bevestigt Marlon Kaslan, voorzitter van de Surinaamse Schaakbond, aan Waterkant.Net.

In de negende en laatste ronde van de U-20 klasse legde Orasji met een overwinning op titelverdediger Jason Yeung beslag op het kampioenschap.

Gedurende het toernooi won de kampioen zeven partijen, verloor er één en speelde er één gelijk.

Yeung won het U-20-kampioenschap drie jaar op rij, namelijk in 2022, 2023 en 2024. Dit jaar kreeg hij echter stevige tegenstand. Hij won in totaal zes partijen, verloor er twee en speelde één gelijk.

In de U-20 klasse eindigde Orasji als overall kampioen met 7,5 punten, gevolgd door Ky-Mani Wijnhard met 7 punten. De derde, vierde en vijfde plaatsen gingen respectievelijk naar Ethan Tjin Kon Kiem, Jason Yeung en Thie-Yen Fung, die elk 6,5 punten behaalden.

Bij de dames werd Victoria Kaslan gekroond tot kampioen met 6 punten, terwijl Shefali Creebsburg met 5,5 punten de titel van semi-kampioen behaalde. Elise Wu eindigde eveneens met 5,5 punten en werd uitgeroepen tot demi-kampioen.

