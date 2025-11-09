HomeOnderwerpenJustitie en politieRechter buigt zich over mogelijk gesjoemel met hardhout uit Suriname: uitspraak op...
Justitie en politieNieuws uit NederlandUitgelicht

Rechter buigt zich over mogelijk gesjoemel met hardhout uit Suriname: uitspraak op 20 november

-

0

Srefidensi Party

De rechtbank in Zwolle behandelt een zaak tegen THPS uit Hardenberg, verdacht van sjoemelen met documenten rond een lading 203 m³ ipéhout uit Suriname. Het hout vertrok op 6 juli 2023 uit Paramaribo richting Rotterdam.

Volgens het OM kloppen papieren niet: in het logo van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) ontbreken letters, een handtekening komt niet overeen en de herkomst van het hout is onvoldoende te traceren. Opvallend: na schaven zou de partij zelfs méér hout bevatten dan ervoor.

De NVWA onderzocht 2 van 193 zendingen (2020–2023) en noemt beide discutabel. Het OM stelt dat THPS onvoldoende due diligence deed, terwijl bij risico op illegale kap extra onderzoek verplicht is. De officier eist een boete van €50.000 (waarvan €20.000 voorwaardelijk) en afroming van €56.000 aan vermoedelijke criminele winst.

THPS, dat ook een nv met dezelfde naam in Suriname heeft, ontkent fraude. Volgens de raadsvrouw lijkt het SBB-stuk vervalst, maar zou het in haast door een welwillende SBB-medewerker zijn opgesteld. Afwijkende maten en volumes wijt de verdediging aan administratieve slordigheden en strenge controles; de ondernemer zegt dat alles goed is gegaan.

De rechtbank doet op 20 november uitspraak.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Zes mannen aangehouden voor autodiefstal bij Suribet-shop La Vigilantia
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen