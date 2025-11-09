Rechter buigt zich over mogelijk gesjoemel met hardhout uit Suriname: uitspraak op 20 november

De rechtbank in Zwolle behandelt een zaak tegen THPS uit Hardenberg, verdacht van sjoemelen met documenten rond een lading 203 m³ ipéhout uit Suriname. Het hout vertrok op 6 juli 2023 uit Paramaribo richting Rotterdam.

Volgens het OM kloppen papieren niet: in het logo van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) ontbreken letters, een handtekening komt niet overeen en de herkomst van het hout is onvoldoende te traceren. Opvallend: na schaven zou de partij zelfs méér hout bevatten dan ervoor.

De NVWA onderzocht 2 van 193 zendingen (2020–2023) en noemt beide discutabel. Het OM stelt dat THPS onvoldoende due diligence deed, terwijl bij risico op illegale kap extra onderzoek verplicht is. De officier eist een boete van €50.000 (waarvan €20.000 voorwaardelijk) en afroming van €56.000 aan vermoedelijke criminele winst.

THPS, dat ook een nv met dezelfde naam in Suriname heeft, ontkent fraude. Volgens de raadsvrouw lijkt het SBB-stuk vervalst, maar zou het in haast door een welwillende SBB-medewerker zijn opgesteld. Afwijkende maten en volumes wijt de verdediging aan administratieve slordigheden en strenge controles; de ondernemer zegt dat alles goed is gegaan.

De rechtbank doet op 20 november uitspraak.