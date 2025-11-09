President Simons: “De regering heeft niet met Chinalco gesproken”

Afgelopen woensdag verstuurde het directoraat Volkscommunicatie van het kabinet van vice president Rusland foto’s en een persbericht met de titel ‘Regering treedt opnieuw in onderhandeling met Chinalco’. Maar volgens president Jennifer Simons is de regering niet in gesprek met Chinalco.

De Chinalco-deal met betrekking tot bauxietwinning in Suriname is volgens het staatshoofd niet terug op tafel. Chinalco zou slechts om een gesprek met vicepresident Gregory Rusland hebben gevraagd.

“Nee, de regering is niet in gesprek met Chinalco. Ik heb contact gehad met de vicepresident daarover, omdat hij zei dat de mensen hadden gevraagd om te praten en hij zou luisteren. En dat heeft hij gedaan. Dus ik weet niet eens hoe dat bericht is gekomen.

Misschien waren de journalisten wat enthousiast. Want de regering is de president, vicepresident en de Raad van Ministers. De regering praat niet met Chinalco. Nog niet. We weigeren niet met mensen te praten, we praten met iedereen.

Maar wat ik daar las in de kop is niet het geval. De regering heeft niet met Chinalco gesproken. Chinalco heeft een gesprek met de vicepresident aangevraagd”, zei het staatshoofd zaterdagmiddag op een persconferentie.

Volgens Simons zal onder geen enkele voorwaarde bauxiet worden geëxporteerd. In een eerder uitgegeven persbericht van het Directoraat Volkscommunicatie (zie onder) met de titel ‘Regering treedt opnieuw in onderhandeling met Chinalco’ werd melding gemaakt van de meeting tussen de vp en Chinalco.

Hierin werd aangegeven dat de regering opnieuw in onderhandeling zal treden met de Chinese bauxietmaatschappij Chinalco om tot een betere overeenkomst voor Suriname te komen. Het eerder bereikte akkoord met de vorige regering wordt volgens hen herzien. Daartoe zal een speciale onderhandelingscommissie worden ingesteld.