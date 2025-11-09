Mannen in Vitz versperren weg, overvallen en schieten automobilist in been

Drie mannen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een gewapende overval gepleegd op een automobilist. Dit gebeurde aan de Mawakaboweg in Suriname, ter hoogte van een pompstation.

De redactie sprak met een familielid van het 33-jarige slachtoffer, S.K. Vernomen wordt dat hij met zijn voertuig over de Mawakaboweg reed, toen een donkergrijze Toyota Vitz plotseling de weg versperde.

De daders stapten uit het voertuig en overvielen S.K., waarbij een worsteling ontstond. Tijdens de worsteling schoot een van de daders hem in zijn rechterknie met vermoedelijk een gasbuks.

De criminelen gingen er vandoor met een rugtas waarin het slachtoffer 20.000 Surinaamse dollars en valuta had bewaard.

Na de overval wist S.K. zichzelf in veiligheid te brengen en reed naar zijn woonadres aan de Bomapolderweg. Hij liep een schotverwonding aan zijn rechterknie op en werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van Santodorp is bezig met de opsporing en aanhouding van de gewapende daders.