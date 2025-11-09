HomeOnderwerpenJustitie en politieDronken automobilist rijdt elektriciteitsmast Tout Lui Fautweg kapot
Dronken automobilist rijdt elektriciteitsmast Tout Lui Fautweg kapot

De bestuurder van een personenauto, die onder invloed van alcohol verkeerde, heeft vanmorgen een elektriciteitsmast kapotgereden aan de Tout Lui Fautweg in Suriname.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie werd gealarmeerd over het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wagen werd door een sleepdienst afgevoerd. Technici van de EBS waren opgeroepen om de aangerichte schade te herstellen. 

De bestuurder werd voor ontnuchtering en verdere afhandeling van de zaak overgebracht naar het politiebureau.

