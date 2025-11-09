BvL staat stil bij het overlijden van zijn oprichter Ronald Venetiaan

Met diepe verslagenheid heeft de Bond van Leraren (BvL) kennisgenomen van het overlijden van de heer Ronald Runaldo Venetiaan, oprichter en eerste voorzitter van de bond, oud-minister van Onderwijs en oud-president van de Republiek Suriname.



Ronald Venetiaan werd geboren op 18 juni 1936 en overleed op 5 november 2025. Hij studeerde wiskunde aan de Universiteit Leiden en keerde in 1964 terug naar Suriname, waar hij zijn loopbaan vervolgde als leraar en later directeur in het voortgezet onderwijs.

Vanuit zijn passie voor onderwijs en rechtvaardigheid nam hij in augustus 1969 het initiatief tot de oprichting van de BvL en werd hij verkozen tot eerste voorzitter.



Met grote visie en betrokkenheid legde Venetiaan de grondslag voor wat zou uitgroeien tot de sterkste en meest invloedrijke onderwijsvakbond van Suriname. Zijn voorzitterschap markeerde het begin van een tijdperk waarin de stem van de leerkracht eindelijk gehoord werd.



In de daaropvolgende decennia zette Venetiaan zijn kennis en integriteit in ten dienste van zijn land. Hij diende als minister van Onderwijs, later als parlementariër en uiteindelijk als president van de Republiek Suriname gedurende drie termijnen: van 1991 tot 1996 en van 2000 tot 2010. Door zijn nuchtere, integere en principiële leiderschap verwierf hij brede waardering, zowel nationaal als internationaal.

De Algemene Onderwijsbond in Nederland staat ook stil bij het overlijden van Venetiaan. De condoleances zijn overgebracht aan de Surinaamse collega’s door de voorzitter Coba van der Veer en de secretaris Willem Naus. Zij herinneren hem als een gedreven leraar, een integer politicus en de man die de Surinaamse onderwijsvakbonden op de kaart zette.

Ronald Venetiaan laat een rijke erfenis achter: die van onderwijs, discipline, eerlijkheid en nationale verantwoordelijkheid. Hij was een man die geloofde in de kracht van kennis en de plicht van de leraar om de samenleving te vormen.



De Bond van Leraren zal zijn naam met eer blijven dragen en zijn voorbeeld blijven volgen — in woord, daad en overtuiging. Moge zijn ziel in vrede rusten.

Reshma Mangre, MSc

Voorzitter Bond van Leraren (BvL)