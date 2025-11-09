HomeOnderwerpenJustitie en politie8-jarige jongen in kritieke toestand na aanrijding door pick-up op Avobakaweg
8-jarige jongen in kritieke toestand na aanrijding door pick-up op Avobakaweg

8-jarige jongen in kritieke toestand na aanrijding door pick-up op Avobakaweg
Foto via politie regio midden Suriname

Een 8-jarige jongen is zaterdagavond zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Avobakaweg, ter hoogte van mast 72. De melding kwam omstreeks 18.42 uur binnen bij politiebureau Brokopondo Centrum.

Volgens het eerste onderzoek stak het kind, geïdentificeerd als A.J., de weg over toen hij werd aangereden door een pickup bestuurd door V.C.

Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op en is per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp. Zijn toestand is kritiek meldt de politie van regio Midden Suriname.

De bestuurder V.C. beschikt over een geldig rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. Het dossier is voor verdere afhandeling overgedragen aan Verkeer Midden.

