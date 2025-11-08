HomeOnderwerpenJustitie en politieVoertuigen belanden in goot na aanrijding Welgedacht B-weg
Voertuigen belanden in goot na aanrijding Welgedacht B-weg

Een personenauto en een busje zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen aan de Welgedacht B-weg in Suriname. Beide voertuigen zijn daardoor in een goot beland.

Uit voorlopig politieonderzoek blijkt dat de bestuurders van een Toyota Vitz en een Noah-busje in dezelfde richting reden over de Welgedacht B-weg.

Ter hoogte van de Meriam Missaweg haalde de bestuurder van de Vitz het busje in, op het moment dat de bestuurder van het busje rechtsaf sloeg naar een inrit. Hierdoor kwam het tot een botsing, waarna beide voertuigen in de goot terechtkwamen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig rijbewijs.

De voertuigen liepen zware materiële schade op en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De politie van De Nieuwe Grond is belast met het onderzoek.

21-jarige man na acht maanden aangehouden voor poging moord
