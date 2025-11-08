Velvet Affairs strijkt op 22 december neer in Paramaribo

Na een jaar van succesvolle thema-avonden in Nederland zet Velvet Affairs de volgende internationale stap: op maandag 22 december strijkt het concept neer in Suriname. In samenwerking met Tor Events presenteert de organisatie in de Torarica Banquet Hall de ‘End of the Year Celebration”.

De avond loopt van 20.00 tot 03.00 uur en wordt gehost door MC SK. Muzikaal draait het om een mix van old- en newschool R&B, aangevuld met soepele Caribische grooves. Het Velvet Affairs Soundsystem treedt aan met een selectie van Nederlandse en Surinaamse dj’s.

De dresscode voor het evenement is ‘Sparkle Chic’. De minimumleeftijd is 25 jaar; legitimatie is verplicht aan de deur.

De kaartverkoop is gestart hier via Eventbrite. Volgens de organisatie zijn er earlybird-tickets beschikbaar zolang de voorraad strekt.