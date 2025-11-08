Surinaamse creativiteit straalt in Nigeria: Quincy Djoe versterkt internationale zichtbaarheid met Jay Lino Clothing

De Surinaamse ondernemer Quincy Djoe, oprichter en eigenaar van het kledingmerk Jay Lino Clothing, zet Suriname deze maand nadrukkelijk op de internationale kaart. Vanuit Nigeria werkt hij samen met vooraanstaande Nollywood-acteurs aan een reeks indrukwekkende dramaschetsen waarin Surinaamse cultuur en Afrikaanse storytelling op unieke wijze samenkomen.

In deze korte films verweeft Djoe moeiteloos elementen uit de Surinaamse cultuur — waaronder de Saramaccaanse taal, traditionele gebruiken en herkenbare culturele aspecten — met de rijke verteltraditie van West-Afrika. Zowel Quincy zelf als een aantal gerenommeerde Afrikaanse acteurs spelen een rol in de producties. Ze dragen daarbij stijlvolle creaties van Jay Lino Clothing, waarmee Surinaamse mode een opvallende plek krijgt binnen de internationale creatieve industrie.

De samenwerking in Nigeria markeert een belangrijke mijlpaal voor zowel de Surinaamse modewereld als de lokale creatieve sector. Het initiatief toont niet alleen de veelzijdigheid van de Surinaamse cultuur, maar ook de groeiende invloed van Surinaamse ondernemers die hun vakmanschap internationaal weten uit te dragen.

Quincy Djoe verblijft momenteel in Nigeria voor de afronding van de filmopnames. Over een week keert hij terug naar Suriname met de nieuwe Jay Lino-collectie voor de komende feestdagen. Deze feestelijke lijn omvat nieuwe kaftanpakjes en stijlvolle tweedelige sets met korte broek en hemd — moderne ontwerpen die traditie, comfort en klasse op elegante wijze combineren.

Jay Lino Clothing staat bekend om zijn maatwerk in kaftans, herentrouwpakken en exclusieve kledingstukken. Met zijn kenmerkende mix van Afrikaanse verfijning en Surinaamse identiteit heeft het merk zich ontwikkeld tot een toonaangevende naam binnen de modewereld, zowel in Suriname als daarbuiten.

De recente samenwerking in Nigeria bevestigt de opmars van Surinaamse creativiteit op het wereldtoneel. Wat begon als een lokaal kledingmerk groeit uit tot een cultureel brugproject dat Surinaamse trots en Afrikaanse verbondenheid samenbrengt — een inspirerend voorbeeld van hoe kunst, ondernemerschap en cultuur elkaar kunnen versterken.