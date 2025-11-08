Ronald Venetiaan wordt dinsdag 11 november gecremeerd

De overleden oud-president van Suriname, Ronald Venetiaan (89), wordt op dinsdag 11 november in familiekring gecremeerd. Dat zegt Henry Strijk, woordvoerder van de familie.

Op maandag 11 november wordt van 20.00 tot 22.00 uur een singi neti gehouden in de Heilige Familiekerk aan de Margrietstraat 4.

De uitvaart vindt dinsdag plaats. Het ontzielde lichaam van de oud-president wordt opgebaard in de Kathedrale Basiliek aan de Henck Arronstraat, waar ook de uitvaartdienst plaatsvindt.

De deuren van de basiliek openen om 13.30 uur, zodat belangstellenden persoonlijk afscheid kunnen nemen en Venetiaan de laatste eer kunnen bewijzen. Dit moment duurt tot 15.15 uur, waarna de uitvaartdienst om 15.30 uur begint.

Na afloop wordt het voormalige Surinaamse staatshoofd in familiekring gecremeerd.

Na het overlijden van Venetiaan liet de familie weten dat hij uitdrukkelijk had verzocht géén staatsbegrafenis of begrafenis met staatseer te krijgen. Deze wens is overgebracht aan een vertegenwoordiger van de regering, die heeft toegezegd deze volledig te respecteren.