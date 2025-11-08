Minister Huur zoekt manieren om alle rr-leden te motiveren voor veldwerk

Minister Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling in Suriname (RO) stelt te hebben gemerkt dat bepaalde ressortraadsleden niet echt het veld ingaan. Zij probeert manieren te vinden om deze groep volksvertegenwoordigers te motiveren, zodat er veel meer uit hen gehaald kan worden.

“We hebben ook gesprekken gehad met enkele rr-leden. Het moment zal ook komen dat we met de rr-leden zullen zitten. Op dit moment zijn ze al bezig, ze zijn al op het veld, ze werken en ze organiseren heel wat vergaderingen om te praten over hun verschillende werkgebieden.

Inderdaad hebben we gemerkt dat in bepaalde gevallen bepaalde rr-leden niet echt het veld ingaan en die informatie niet doorgeven aan de voorzitter van de rr, waardoor die informatie doorgespeeld kan worden naar de districtsraad. We zitten ook daarmee en we proberen te trekken aan de mensen.

We proberen na te denken hoe we ze moeten motiveren om het werk serieus te zien, zodat we echt veel meer kunnen halen uit deze groep”, zei Huur woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Volgens de bewindsvrouw staat op dit moment niet vast dat er bepaalde maatregelen getroffen kunnen worden tegen rr-leden die geen veldwerk willen doen. Wel vindt zij dat er nu tijd voor wordt gemaakt.

Voor nu wordt slechts de presentielijst van de rr-vergaderingen door RO als bewijsmiddel gebruikt om het maandelijks honorarium uit te keren.