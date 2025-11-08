HomeNieuws uit SurinameKLM-toestel raakt naast landingsbaan in Suriname en komt vast te zitten in...
KLM-toestel raakt naast landingsbaan in Suriname en komt vast te zitten in gras

KLM-toestel raakt naast landingsbaan in Suriname en komt vast te zitten in gras

Een toestel van KLM is vrijdagmiddag op de Johan Adolf Pengel International Airport (Zanderij) in het gras beland tijdens het taxiën voor vertrek. Het betrof de Boeing 777-300ER met registratie PH-BVN, die naast de taxibaan terechtkwam.

De kist kwam met een van de wielen vast te zitten in het zachte gras naast de landingsbaan. Volgens luchthavenbronnen raakte niemand gewond en was er geen sprake van schade aan het toestel. De brandweer en luchthavenploeg rukten uit als voorzorgsmaatregel.

Met behulp van pushback-voertuigen werd het toestel korte tijd later weer op de verharde baan getrokken.

Dergelijke zogeheten ’taxiway excursions’ komen sporadisch voor in de internationale luchtvaart. In 2018 gebeurde iets soortgelijks in Bangkok, waar eveneens een KLM Boeing 777 bij het taxiën in het gras belandde. In dat geval liep het toestel geen schade op en kon de vlucht later gewoon worden voortgezet.

De Luchtvaartdienst Suriname en KLM onderzoeken de oorzaak van het incident. Factoren als baanconditie, stuurhoek en zicht worden daarbij meegenomen.

