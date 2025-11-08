HomeNieuws uit SurinameKLM-toestel raakt bijna naast baan op luchthaven in Suriname
KLM-toestel raakt bijna naast baan op luchthaven in Suriname

-

KLM-toestel raakt naast landingsbaan in Suriname en komt vast te zitten in gras

Een toestel van KLM is vrijdagmiddag op de Johan Adolf Pengel International Airport (Zanderij) bijna in het gras naast de rolbaan(*) beland tijdens het taxiën voor vertrek.

Het betrof de Boeing 777-300ER met registratie PH-BVN, waarmee het in de zogeheten taxiway bocht even verkeerd ging.

De taxiway of rolbaan is het gedeelte van een luchthaven dat vliegtuigen gebruiken om te taxiën — dus om zich op eigen kracht (met lage snelheid) te verplaatsen tussen de start- en landingsbaan.

Op de Surinaamse luchthaven is er sprake van een onhandige of te scherpe hoek tussen de taxiway en de runway of aansluitende baan op de luchthaven. Er is sprake van een scherpe bocht, waarbij de hoek vrij krap is voor grote vliegtuigen.

Dat maakt het moeilijk om zonder problemen te draaien, zeker voor brede toestellen zoals de Boeing 777 in kwestie. De kist kwam bijna met een van de wielen vast te zitten in het zachte gras naast de landingsbaan.

Met behulp van pushback-voertuigen werd het toestel korte tijd later weer de rolbaan op getrokken om daarna op eigen kracht door te taxiën.

(*) in een eerdere versie van dit bericht werd aangegeven dat het vliegtuig met een wiel in het gras terecht was gekomen. dat bleek achteraf niet het geval te zijn. Het bericht is aangepast.

