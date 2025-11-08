HomeOnderwerpenNatuurEchtpaar aangevallen door Braziliaanse bijen; helpende buurman bewusteloos na aanval
NatuurNieuws uit SurinameUitgelicht

Echtpaar aangevallen door Braziliaanse bijen; helpende buurman bewusteloos na aanval

-

0
braziliaanse-bijen-suriname

Srefidensi Party

In Suriname is een echtpaar vrijdagmiddag aangevallen door agressieve Braziliaanse bijen op hun kostgrond aan de Welgedacht A-weg.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een familielid, dat aangaf dat het echtpaar bezig was op het terrein toen de aanval plaatsvond. De buren die te hulp schoten, werden eveneens aangevallen.

Een buurman die wilde helpen werd op de kostgrond aangevallen. Hij raakte bewusteloos en werd door zijn familie naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

Een andere buurman, die het echtpaar probeerde te redden, werd ook gestoken. Hij haalde een bus malathion en spoot dit op de slachtoffers om de bijen te verjagen. Hierdoor kon hij het echtpaar bevrijden en hen naar voren brengen.

Ze werden vervolgens door hun zoon naar de SEH gebracht. Vernomen wordt dat het echtpaar en de buurman ter observatie zijn opgenomen.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Ronald Venetiaan wordt dinsdag 11 november gecremeerd
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen