Echtpaar aangevallen door Braziliaanse bijen; helpende buurman bewusteloos na aanval

In Suriname is een echtpaar vrijdagmiddag aangevallen door agressieve Braziliaanse bijen op hun kostgrond aan de Welgedacht A-weg.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een familielid, dat aangaf dat het echtpaar bezig was op het terrein toen de aanval plaatsvond. De buren die te hulp schoten, werden eveneens aangevallen.

Een buurman die wilde helpen werd op de kostgrond aangevallen. Hij raakte bewusteloos en werd door zijn familie naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

Een andere buurman, die het echtpaar probeerde te redden, werd ook gestoken. Hij haalde een bus malathion en spoot dit op de slachtoffers om de bijen te verjagen. Hierdoor kon hij het echtpaar bevrijden en hen naar voren brengen.

Ze werden vervolgens door hun zoon naar de SEH gebracht. Vernomen wordt dat het echtpaar en de buurman ter observatie zijn opgenomen.