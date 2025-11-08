Chinese arbeiders lopen schotwonden op bij gewapende roofoverval

Bij de gewapende roofoverval vrijdag te Waterwood, langs het stuwmeer, blijkt uit onderzoek dat twee Chinese arbeiders schotwonden hebben opgelopen.

Vernomen wordt dat een groep van 6 tot 10 gemaskerde en zwaargewapende criminelen vanuit het bos tevoorschijn kwamen. De daders openden het vuur op een voertuig dat vanuit het goudnederzettingsgebied Kuangoe richting Brownsweg reed.

In het voertuig zaten drie personen. Twee van hen, beiden van Chinese komaf, raakten gewond. Het gaat om de 47-jarige M.H., die een schotwond opliep aan zijn rechtervoet, en X.H., van wie de persoonsgegevens nog ontbreken. Laatstgenoemde was bij aantreffen niet aanspreekbaar en liep schotverwondingen op aan beide onderbenen.

De derde inzittende, Juninio S. (25), bleef ongedeerd. Volgens zijn verklaring werd het voertuig plotseling vanuit het bos beschoten. De aanvallers dwongen vervolgens één van de slachtoffers tot afgifte van een geldbedrag.

De criminelen maakten een bedrag van 3300 USD buit. Het is vooralsnog niet bekend of de overige inzittenden ook geld of andere waardevolle goederen bij zich hadden. Na de daad verlieten de overvallers de plaats te voet.

De slachtoffers zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar zw ter observatie zijn opgenomen. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de daders.