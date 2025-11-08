HomeOnderwerpenJustitie en politieChinese arbeiders lopen schotwonden op bij gewapende roofoverval
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Chinese arbeiders lopen schotwonden op bij gewapende roofoverval

-

0
Blauw zwaailicht ter illustratie.

Srefidensi Party

Bij de gewapende roofoverval vrijdag te Waterwood, langs het stuwmeer, blijkt uit onderzoek dat twee Chinese arbeiders schotwonden hebben opgelopen.

Vernomen wordt dat een groep van 6 tot 10 gemaskerde en zwaargewapende criminelen vanuit het bos tevoorschijn kwamen. De daders openden het vuur op een voertuig dat vanuit het goudnederzettingsgebied Kuangoe richting Brownsweg reed.

In het voertuig zaten drie personen. Twee van hen, beiden van Chinese komaf, raakten gewond. Het gaat om de 47-jarige M.H., die een schotwond opliep aan zijn rechtervoet, en X.H., van wie de persoonsgegevens nog ontbreken. Laatstgenoemde was bij aantreffen niet aanspreekbaar en liep schotverwondingen op aan beide onderbenen.

De derde inzittende, Juninio S. (25), bleef ongedeerd. Volgens zijn verklaring werd het voertuig plotseling vanuit het bos beschoten. De aanvallers dwongen vervolgens één van de slachtoffers tot afgifte van een geldbedrag.

De criminelen maakten een bedrag van 3300 USD buit. Het is vooralsnog niet bekend of de overige inzittenden ook geld of andere waardevolle goederen bij zich hadden. Na de daad verlieten de overvallers de plaats te voet.

De slachtoffers zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar zw ter observatie zijn opgenomen. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de daders.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
18-jarige beroofd van scooter tijdens verkoopafspraak gemaakt via Facebook
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen