Brug bij Kaaimangrasi na aanvaring per direct dicht

Alarm in district Para: de brug over de Suriname rivier nabij Kaaimangrasi is aangevaren en daarmee onveilig verklaard. Volgens het commissariaat is er instortingsgevaar en kan de veiligheid bij het oversteken niet worden gegarandeerd.

Na overleg met de Surinaamse minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, de gewestelijke politiecommandant van Para en de civiel-technische afdeling is besloten de brug met onmiddellijke ingang af te sluiten voor alle verkeer, tot nader order.

De samenleving wordt dringend verzocht rekening te houden met deze maatregel en de locatie te mijden.

Het commissariaat belooft de gemeenschap op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen en vraagt om begrip en medewerking.