HomeNieuws uit SurinameBrug bij Kaaimangrasi na aanvaring per direct dicht
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Brug bij Kaaimangrasi na aanvaring per direct dicht

-

0
Brug bij Kaaimangrasi na aanvaring per direct dicht
Foto via commissariaat Para - bewerking Waterkant.Net

Srefidensi Party

Alarm in district Para: de brug over de Suriname rivier nabij Kaaimangrasi is aangevaren en daarmee onveilig verklaard. Volgens het commissariaat is er instortingsgevaar en kan de veiligheid bij het oversteken niet worden gegarandeerd.

Na overleg met de Surinaamse minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, de gewestelijke politiecommandant van Para en de civiel-technische afdeling is besloten de brug met onmiddellijke ingang af te sluiten voor alle verkeer, tot nader order.

De samenleving wordt dringend verzocht rekening te houden met deze maatregel en de locatie te mijden.

Het commissariaat belooft de gemeenschap op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen en vraagt om begrip en medewerking.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Velvet Affairs strijkt op 22 december neer in Paramaribo
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen