BiZa gaat eedaflegging voor ambtenaren herinvoeren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname (BiZa) is volgens minister Marinus Bee bezig met de herinvoering van de eedaflegging voor ambtenaren. “Als ambtenaar moest je vroeger een eed afleggen. Maar sedert 2012 is dat niet meer gebeurd.

We hebben gezegd dat we het weer gaan introduceren. Als ambtenaar weet ik dat dat moment anders voelt. Het lijkt alsof ik me ga committeren aan iets waar je serieus mee moet omgaan.

En ik heb de opdracht al gegeven dat ik weer hiernaartoe wil werken. Ambtenaren moeten een eed afleggen”, zei Bee in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens artikel 37 van de Personeelswet is een landsdienaar verplicht een eed of belofte af te leggen, met dien verstande dat godsdienstige en gewetensbezwaren tegen het afleggen van een eed worden geëerbiedigd.

Een landsdienaar is verder ook verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem in de uitoefening van enige functie—met inbegrip van nevenfuncties—ter kennis is gekomen. Door de eed of belofte wordt een moreel beroep op functionarissen gedaan.

De vraag rijst of het afleggen van de eed of belofte inderdaad impact zal hebben op het gedrag van de ambtenaar, aangezien de ambtenaar in Suriname doorgaans geen goed imago heeft en meer gezien wordt als een zeven-even arbeider.