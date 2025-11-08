HomeNieuws uit SurinameBiZa gaat eedaflegging voor ambtenaren herinvoeren
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

BiZa gaat eedaflegging voor ambtenaren herinvoeren

-

0
Minister Marinus Bee

Srefidensi Party

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname (BiZa) is volgens minister Marinus Bee bezig met de herinvoering van de eedaflegging voor ambtenaren. “Als ambtenaar moest je vroeger een eed afleggen. Maar sedert 2012 is dat niet meer gebeurd.

We hebben gezegd dat we het weer gaan introduceren. Als ambtenaar weet ik dat dat moment anders voelt. Het lijkt alsof ik me ga committeren aan iets waar je serieus mee moet omgaan.

En ik heb de opdracht al gegeven dat ik weer hiernaartoe wil werken. Ambtenaren moeten een eed afleggen”, zei Bee in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens artikel 37 van de Personeelswet is een landsdienaar verplicht een eed of belofte af te leggen, met dien verstande dat godsdienstige en gewetensbezwaren tegen het afleggen van een eed worden geëerbiedigd.

Een landsdienaar is verder ook verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem in de uitoefening van enige functie—met inbegrip van nevenfuncties—ter kennis is gekomen. Door de eed of belofte wordt een moreel beroep op functionarissen gedaan.

De vraag rijst of het afleggen van de eed of belofte inderdaad impact zal hebben op het gedrag van de ambtenaar, aangezien de ambtenaar in Suriname doorgaans geen goed imago heeft en meer gezien wordt als een zeven-even arbeider.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
19-jarige man aangehouden voor verkrachting 15-jarig meisje
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen