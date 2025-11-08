21-jarige man na acht maanden aangehouden voor poging moord

De 21-jarige Preston F. is vrijdag door de politie in Suriname aangehouden wegens poging moord, poging doodslag, zware mishandeling en mishandeling.

De 64-jarige aangever J.D. deed op 10 maart van dit jaar aangifte tegen de verdachte, nadat zijn zoon Gijan ernstig was mishandeld. Op die bewuste dag rond 19.15u waren vader en zoon net thuisgekomen na een werkdienst, toen Gijan zonder iets te zeggen het huis verliet.

Korte tijd later brachten buurtjongens het verontrustende nieuws dat Gijan betrokken was bij een vechtpartij en zwaargewond op de grond lag aan de Frigiterestraat. De bezorgde vader snelde zich naar de locatie en trof zijn zoon in zorgwekkende toestand aan.

Hij besloot geen tijd te verliezen en bracht zijn zoon naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na acht maanden wist de politie de verdachte Preston op te sporen en aan te houden.

Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.