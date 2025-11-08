19-jarige man aangehouden voor verkrachting 15-jarig meisje

Leden van het Quick Response Team in Suriname hebben vrijdag, na uitgewerkte informatie van de Algemene Inlichtingen Dienst (AID) en SIGMA, een 19-jarige man aangehouden op verdenking van verkrachting c.q. feitelijke aanranding van een 15-jarig meisje.

De moeder van het slachtoffer deed op maandag 29 september aangifte bij de politie, nadat ze via familieleden had vernomen dat haar dochter mogelijk slachtoffer was geworden van seksueel misbruik.

De moeder verklaarde dat ze enkele dagen eerder door de oma van het meisje was geïnformeerd dat haar kleindochter regelmatig zonder toestemming het huis verliet en laat thuiskwam. Ook werd vermeld dat het meisje werd opgehaald door een onbekende jongeman.

De moeder besloot vervolgens het adres te bezoeken waar haar dochter vaker verbleef. Tijdens een gesprek daar verklaarde het meisje dat ze eind augustus slachtoffer was geworden van verkrachting.

De politie stelde na de aangifte gelijk een onderzoek in. Uit het onderzoek bleek dat de verdachte betrokken was bij het geval. Hij werd vervolgens opgespoord en aangehouden op zijn woonadres.

De verdachte heeft toegegeven seks met het meisje te hebben gehad, maar noemde het vrijwillig. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.