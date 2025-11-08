HomeOnderwerpenJustitie en politie18-jarige beroofd van scooter tijdens verkoopafspraak gemaakt via Facebook
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

18-jarige beroofd van scooter tijdens verkoopafspraak gemaakt via Facebook

-

0
bromfiets

Srefidensi Party

De 18-jarige J.M. is donderdagavond overvallen aan de Hernhutterstraat ter hoogte van de Cameliastraat in Suriname. Twee mannen gewapend met dolkmessen gingen er met zijn scooter vandoor.

Vernomen wordt dat het slachtoffer zijn rode scooter via Facebook te koop had aangeboden. Kort daarna reageerde iemand op zijn advertentie en werd een afspraak gemaakt rond 21.30u bij de voormelde kruising.

Toen J.M. ter plaatse arriveerde, verschenen twee mannen, één geheel in het zwart gekleed en de ander in een roze trui met een blauwe jeans. Ze trokken messen en bedreigden hem, waarna het slachtoffer uit angst zijn bromfiets moest afstaan.

De verdachten reden vervolgens weg op de buitgemaakte scooter. J.M bleef ongedeerd en meldde zich kort daarna bij de Surinaamse politie.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
BiZa gaat eedaflegging voor ambtenaren herinvoeren
Volgend artikel
Chinese arbeiders lopen schotwonden op bij gewapende roofoverval
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen