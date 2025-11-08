18-jarige beroofd van scooter tijdens verkoopafspraak gemaakt via Facebook

De 18-jarige J.M. is donderdagavond overvallen aan de Hernhutterstraat ter hoogte van de Cameliastraat in Suriname. Twee mannen gewapend met dolkmessen gingen er met zijn scooter vandoor.

Vernomen wordt dat het slachtoffer zijn rode scooter via Facebook te koop had aangeboden. Kort daarna reageerde iemand op zijn advertentie en werd een afspraak gemaakt rond 21.30u bij de voormelde kruising.

Toen J.M. ter plaatse arriveerde, verschenen twee mannen, één geheel in het zwart gekleed en de ander in een roze trui met een blauwe jeans. Ze trokken messen en bedreigden hem, waarna het slachtoffer uit angst zijn bromfiets moest afstaan.

De verdachten reden vervolgens weg op de buitgemaakte scooter. J.M bleef ongedeerd en meldde zich kort daarna bij de Surinaamse politie.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.