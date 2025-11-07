Woning Kampong Baroe volledig in vlammen opgegaan

Een laagbouwwoning van 10 bij 12 meter te Kampong Baroe in Suriname is afgelopen nacht in vlammen opgegaan.

De 54-jarige hoofdbewoner W.N., woonde samen met zijn zoon plus dochter en haar gezin op het adres.

Vernomen wordt dat de 17-jarige zoon lag te slapen toen hij plotseling wakker schrok en vuur in zijn slaapkamer zag. Hij rende naar buiten en sloeg alarm bij de buren.

Het vuur greep razendsnel om zich heen, waardoor de woning volledig uitbrandde. Het huis was niet tegen brand verzekerd. De woning was wel aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS.

Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie van Groningen en de brandweer waren ter plaatse bezig met het onderzoek. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.