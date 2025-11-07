HomeOnderwerpenJustitie en politieWoning Kampong Baroe volledig in vlammen opgegaan
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Woning Kampong Baroe volledig in vlammen opgegaan

-

0
Woning Kampong Baroe volledig in vlammen opgegaan

Srefidensi Party

Een laagbouwwoning van 10 bij 12 meter te Kampong Baroe in Suriname is afgelopen nacht in vlammen opgegaan.

De 54-jarige hoofdbewoner W.N., woonde samen met zijn zoon plus dochter en haar gezin op het adres.

Vernomen wordt dat de 17-jarige zoon lag te slapen toen hij plotseling wakker schrok en vuur in zijn slaapkamer zag. Hij rende naar buiten en sloeg alarm bij de buren.

Het vuur greep razendsnel om zich heen, waardoor de woning volledig uitbrandde. Het huis was niet tegen brand verzekerd. De woning was wel aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS.

Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie van Groningen en de brandweer waren ter plaatse bezig met het onderzoek. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Vrouw (32) opgepakt voor verduistering en oplichting van ondernemer
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen