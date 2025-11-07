Vrouw (32) opgepakt voor verduistering en oplichting van ondernemer

Donderdagavond heeft het Quick Response Team in Suriname de 32-jarige B.J. aangehouden. Een ondernemer deed deze week aangifte tegen haar wegens verduistering en oplichting van aanzienlijke bedragen in vreemde valuta en Surinaamse dollars.

In maart 2024 benaderde B.J. de ondernemer met valse voorwendselen: haar bedrijf zou tijdelijke financiering nodig hebben en de ondernemer zou per project een percentage winst ontvangen. Binnen anderhalve maand zou hij zijn inleg plus winst terugkrijgen.

Met documenten wist B.J. de schijn te wekken dat haar onderneming bestond en samenwerkte met grote buitenlandse bedrijven. Vervolgens droeg de ondernemer meer dan US$ 200.000, € 40.000 en SRD 400.000aan B.J. over, deels via overmakingen en deels contant.

Na het verstrijken van de afgesproken termijn ontving de ondernemer een overmakingsbewijs dat een deelstorting moest aantonen. Dat bleek vals, waarna B.J. onbereikbaar werd. Na maanden zonder bericht deed de ondernemer aangifte bij de politie.

Op basis van uitgewerkte informatie van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en de Criminele Inlichtingen Unit (CIU) werd B.J. donderdagavond in het ressort Livorno aangehouden en voorgeleid.

In afstemming met het Openbaar Ministerie wordt over haar vrijheid beslist. De politie zet het onderzoek voort.