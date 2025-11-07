Tsang: “Beschikbaar stellen machines en operators voor brand Charlesburgweg gaat ten koste van werkzaamheden OWRO”

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) liet afgelopen woensdag weten dat de brand op de oude vuilstortplaats aan de Charlesburgweg in Suriname, nog steeds niet is geblust. Doordat het ministerie machines en operators ter beschikking heeft gesteld om de brand onder controle te krijgen, loopt zij achter met reguliere werkzaamheden zoals het ophalen van goten en schoonmaken van bermen.

“Het is een samenloop van verschillende omstandigheden. Het was een kleine grasbrand en die is uiteindelijk uitgegroeid. Tot drie à vier dagen terug kreeg ik nog de melding dat het onder controle was en dat maar een klein gedeelte nog in brand stond.

Ik heb begrepen dat de brand sinds gisteren of eergisteren weer woedt. We gaan er nu keihard tegenaan om het helemaal te blussen. Het trekt heel veel van de middelen van het ministerie van OWRO.

We hebben machines en operators ter beschikking gesteld om de brand onder controle te krijgen. En dat gaat ten koste van de werkzaamheden die wij moeten uitvoeren voor het ophalen van goten en bermen. We bereiden ons nu voor op de regentijd en dat alles geeft een zekere vertraging”, zei Tsang woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Volgens de bewindsman gaat het om een particuliere vuilstortplaats. OWRO is nu bezig om uit te zoeken hoe de eigenaar van het perceel juridisch ter verantwoording kan worden geroepen. Het is belangrijk om eerst uit te vinden hoe de brand precies is ontstaan en wie de verantwoordelijke daarvoor is.