Stremming dienstverlening consulaat Suriname in Amsterdam door technische storing server

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking heeft vrijdag bekendgemaakt dat er momenteel sprake is van een technische storing op de server van het Surinaams Consulaat in Amsterdam.

Hierdoor ondervindt de dienstverlening aan het publiek tijdelijke verstoringen. Volgens het ministerie is de storing van technische aard en wordt er al gewerkt aan een oplossing.

“De nodige acties zijn reeds ondernomen om binnen afzienbare tijd de dienstverlening te normaliseren,” aldus een verklaring, ondertekend door ambassadeur Luziano Truideman, directeur van Algemeen Beheer en Consulaire Zaken.

Het ministerie biedt zijn verontschuldigingen aan voor het ongemak dat hierdoor is ontstaan en vraagt het publiek om begrip.

Hoewel niet is aangegeven wat precies de oorzaak van de storing is, benadrukt het ministerie dat alles in het werk wordt gesteld om de continuïteit van de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen.