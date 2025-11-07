Salarbaks aan protesterende leerkrachten: “Laat je niet leiden door politieke mensen”

Een groep leerkrachten uit het district Nickerie heeft woensdag een petitie aangeboden aan de districtscommissaris, waarin zij aandringen op een herziening van hun salarissen. NDP-parlementariër Aziez Salarbaks stelt te hebben gemerkt dat deze actie vanuit een bepaalde politieke hoek komt. Hij doet daarom een beroep op hen om zich niet te laten leiden en misbruiken door politieke mensen.

“Er waren inderdaad signalen daar dat het vanuit een bepaalde politieke hoek komt. Een meneer die zich wil profileren bij de komende verkiezingen om te gaan op een DNA-kandidatenlijst. Die man heeft snel snel geprobeerd om enkele leerkrachten te mobiliseren om over straat te gaan. Die meneer is door de mand gevallen en je had mensen daar die met allerlei propagandamateriaal van een bepaalde politieke partij bezig waren”, zei Salarbaks in Bakana Tori.

Op sociale media is er ook een foto verschenen dat de voorbereiding voor deze actie plaats heeft gevonden in het partijcentrum van de VHP. Salarbaks stelt er niet zeker van te zijn of dit inderdaad zo is geweest. Wel vindt hij het vreemd dat mensen in een rustige district als Nickerie ineens opstaan en een salarisverhoging en toelageverhoging binnen een week opeisen.

Volgens de volksvertegenwoordiger, die ook aanwezig was bij de petitie indiening, hebben de leerkrachten inderdaad terechte opmerkingen in de petitie opgenomen. Echter vindt hij het toch een kwalijke zaak dat zij zich door de politiek laten aansturen. “Het is dan heel averechts gaan werken voor de leerkrachten die met hun hart op de juiste plek bezig waren een petitie daar in te dienen. Ik wil daarom aan de leerkrachten vragen dat wanneer je pleit voor iets goeds, houd politiek erbuiten. Laat je niet leiden door politieke mensen”, aldus de NDP’er. Volgens de NDP’er erkennen DNA-leden en de regering dat er een betere waardering nodig is voor alle landsdienaren.

“Het gaat niet alleen om de leerkrachten, maar om alle ambtenaren. We zijn er nauwelijks vier a vijf maanden. Geef ons de ruimte en laten we kijken wat we voor jullie kunnen doen. We moeten ook niet vergeten dat de vorige regering een aantal schulden heeft nagelaten af te lossen. En daar zitten wij nu opgestapeld mee. Dus we kunnen nu niet gaan naar een directe verhoging of loonaanpassing. Maar wanneer het een zuiver ding is, er werkelijk geld is in het land en de leerkrachten worden ondergewaardeerd, dan zal ik de mensen mobiliseren om over straat te gaan en pleiten voor een betere waardering voor hen”, aldus Salarbaks.

Volgens Salarbaks hebben mensen in het verleden ook flink misbruik gemaakt van de leerkrachten. Doelende op BvL-ALS-voorzitter tevens oud-VHP-parlementariër Reshma Mangre, merkte hij op dat zij de leerkrachten in de steek heeft gelaten en dankzij hun nu ergens op Havenbeheer zit met een contract van 6.000 US dollars.

“En die leerkrachten zijn voor schut gezet. Niemand komt meer op voor hun, maar die persoon die hun heeft gebruikt om daar te komen waar ze wilde zijn, zit nu goed. Dus die meneer die woensdag daar aanwezig was heeft instructies van een politieke partij gehad om zich te gaan profileren als hij in 2030 op de lijst wilt komen. Zogenaamd kwam zijn naam niet voor als trekker op de lijst van de petitie, maar hij was de man die achter de schermen bezig was met de leerkrachten. En dat is een kwalijke zaak”, aldus de NDP’er.