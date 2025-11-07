HomeOnderwerpenJustitie en politiePolitie brengt loslopende agressieve honden in Alkmaar naar bureau, zoekt eigenaar
Politie brengt loslopende agressieve honden in Alkmaar naar bureau, zoekt eigenaar

De politie van Richelieu heeft op donderdag 6 november een melding ontvangen over twee loslopende, agressieve honden die de omgeving van Alkmaar onveilig maakten.

Volgens buurtbewoners vielen de dieren plotseling mensen aan, meldt de politie van Regio Oost Suriname.

Uit onderzoek in de buurt door de politie kon niet worden vastgesteld wie de eigenaar van de twee American Bully-honden is.

In samenwerking met de brandweer werden de dieren gevangen en overgebracht naar het politiebureau.

De politie roept de eigenaar, of iedereen die weet van wie de honden zijn, dringend op om zich te melden bij het bureau. Voor contact kan worden gebeld naar 357040 of 357030, of naar het alarmnummer 115.

