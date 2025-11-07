PL-buschauffeur rijdt voetganger aan op rijwielpad, slachtoffer zwaargewond

Een voetganger is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een PL-lijnbus op de Indira Gandhiweg in Suriname. De melding ter hoogte van pompstation Rock Oil kwam rond 07.15 uur binnen bij het politiebureau Lelydorp.

Uit het voorlopig onderzoek van de politie blijkt dat de voetganger zich op het westelijke rijwielpad bevond, toen de buschauffeur, de 39-jarige M.R., vanuit Lelydorp in de richting van Latour reed.

Op een gegeven moment week de chauffeur uit naar het rijwielpad, waar hij de voetganger vermoedelijk door te hoge snelheid en roekeloos rijgedrag aanreed.

Het slachtoffer liep zwaar lichamelijk letsel op en werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Hoge snelheid en roekeloos rijgedrag van PL-buschauffeurs blijven zorgen baren. Het incident van donderdagochtend is opnieuw een geval waarbij een slachtoffer is gevallen.

Afgelopen dinsdag raakte een 15-jarige instappende scholier gewond toen die uit een PL-bus viel, nadat de chauffeur haastig was opgetrokken voordat de tiener plaats had kunnen nemen. De chauffeur liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter en reed door.