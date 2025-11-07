HomeOnderwerpenEntertainmentEerste beelden van bioscoopfilm over leven van Michael Jackson verschenen
Eerste beelden van bioscoopfilm over leven van Michael Jackson verschenen

Deze week is de eerste officiële teaser van de biografische film ‘Michael’ verschenen. De zogeheten biopic belicht het leven en de nalatenschap van Michael Jackson, één van de invloedrijkste artiesten ter wereld.

Niet alleen de muziek staat centraal: de biopic volgt zijn weg van wonderkind bij The Jackson Five tot de visionaire soloartiest die vastberaden jaagde op het grootste podium denkbaar.

‘Michael’ toont zowel het leven achter de schermen als een selectie van iconische optredens uit zijn vroege solocarrière. De makers beloven het publiek een blik ‘vanaf de eerste rij’ op Jackson zoals niet eerder vertoond.

‘The King of Pop’ wordt in de film gespeeld door zijn neef Jaafar Jackson (foto). De film verschijnt naar verwachting op 24 april 2026 in de bioscoop.

De teaser die hieronder te zien is, zet de toon: hier begint zijn verhaal — voorbij de hits, voorbij de mythe, met de focus op de uitzonderlijke ambitie en creativiteit die zijn opkomst bepaalden.

