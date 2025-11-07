Brein achter gruwelijke roofmoord op ondernemer Alie Azeam krijgt 35 jaar cel

De Kantonrechter in Suriname heeft vandaag uitspraak gedaan in de gruwelijke roofmoordzaak op de in Guyana geboren ondernemer Alie Azeam (52). De magistraat achtte Shahrukh Muniram (22) schuldig aan roofmoord en het verbergen van het lichaam van het slachtoffer. Hij kreeg conform de eis van de officier van justitie, een gevangenisstraf van 35 jaar opgelegd.

Medeverdachte Rushano J. (27) werd daarentegen vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechter was de mening toegedaan dat het aandeel van Rushano niet duidelijk uit de verf is gekomen.

De zaak kwam aan het licht op 24 juni 2024, toen een vriend van Azeam bij de politie van Lelydorp melding maakte van zijn vermissing. De vriend verklaarde dat Azeams broer, Sham, al wekenlang niets van hem had gehoord. Bij een bezoek aan de woning van de ondernemer aan de Kamisastraat trof hij de poort open, terwijl het huis afgesloten was.

Er waren geen sporen van inbraak, maar de grijze Toyota Prado van Azeam stond niet in de garage.

Enkele dagen later, op 27 juni, kreeg de politie informatie dat de ondernemer mogelijk was vermoord en begraven te Rijsdijk. De afdeling Kapitale Delicten nam het onderzoek over en trof bij een doorzoeking van Azeams woning bloedsporen in de garage aan.

Het onderzoek leidde op 30 juni 2024 tot de aanhouding van de eerste verdachte, ex-medewerker Shahrukh Muniram, die al snel werd aangemerkt als het brein achter het misdrijf. Aanvankelijk ontkende hij elke betrokkenheid, maar later kwam hij hierop terug en bekende samen met twee anderen Azeam op 29 mei 2024 te hebben overvallen, beroofd en vermoord. Het slachtoffer werd vervolgens begraven in het district Para.

Op 2 juli 2024 wees Shahrukh de politie de locatie aan waar het lichaam was begraven. Daar werd het stoffelijk overschot van Alie Azeam opgegraven. Het lichaam was in een zwart laken gewikkeld, terwijl het gezicht volledig was beplakt met plakband en de handen en voeten vastgekleefd waren. Het lijk verkeerde in een vergevorderde staat van ontbinding.

De verdachten werden tijdens het strafproces bijgestaan door de advocaten Derrick Veira en Maureen Nibte.