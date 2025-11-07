68-jarige automobilist die bromfietser doodreed, reed met vervallen rijbewijs

De identiteit van de bromfietser die woensdagavond in Suriname om het leven kwam na een zware aanrijding op de kruising gevormd door de Zwartenhovenbrugstraat en de Saramaccastraat, is bekend. Het gaat de 19-arige Aryan Ramdas.

Vernomen wordt dat de 68-jarige automobilist Lloyd V., met een Toyota Fielder over de Zwartenhovenbrugstraat reed. Ter hoogte van de kruising met de Saramaccastraat sloeg hij rechtsaf.

Op datzelfde moment reed de bromfietser Ramdas rechtdoor over de Zwartenhovenbrugstraat, waarna hij door de auto werd aangereden. Het slachtoffer llip ernstig letsel op en was niet aanspreekbaar.

Ramdas werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij later aan zijn verwondingen kwam te overlijden.

Bij onderzoek ter plaatse bleek dat de automobilist in het bezit was van een rijbewijs, dat sinds 6 juni 2024 is vervallen. Hij werd aangehouden en overgebracht voor verhoor.

Vanwege zijn leeftijd en medische omstandigheden heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie besloten de autobestuurder niet in te sluiten. Zijn rijbewijs is ingevorderd.