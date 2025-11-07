HomeOnderwerpenJustitie en politie68-jarige automobilist die bromfietser doodreed, reed met vervallen rijbewijs
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

68-jarige automobilist die bromfietser doodreed, reed met vervallen rijbewijs

-

0
ambulance bij incident

Srefidensi Party

De identiteit van de bromfietser die woensdagavond in Suriname om het leven kwam na een zware aanrijding op de kruising gevormd door de Zwartenhovenbrugstraat en de Saramaccastraat, is bekend. Het gaat de 19-arige Aryan Ramdas.

Vernomen wordt dat de 68-jarige automobilist Lloyd V., met een Toyota Fielder over de Zwartenhovenbrugstraat reed. Ter hoogte van de kruising met de Saramaccastraat sloeg hij rechtsaf.

Op datzelfde moment reed de bromfietser Ramdas rechtdoor over de Zwartenhovenbrugstraat, waarna hij door de auto werd aangereden. Het slachtoffer llip ernstig letsel op en was niet aanspreekbaar.

Ramdas werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij later aan zijn verwondingen kwam te overlijden.

Bij onderzoek ter plaatse bleek dat de automobilist in het bezit was van een rijbewijs, dat sinds 6 juni 2024 is vervallen. Hij werd aangehouden en overgebracht voor verhoor.

Vanwege zijn leeftijd en medische omstandigheden heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie besloten de autobestuurder niet in te sluiten. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Politie brengt loslopende agressieve honden in Alkmaar naar bureau, zoekt eigenaar
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen