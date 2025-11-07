61-jarige fietser dood na val aan de Kwattaweg

Aan de Kwattaweg in Suriname is een fietser vrijdag aan het eind van de middag overleden.

Volgens de melding die binnen kwam bij de Surinaamse politie zou er sprake zijn geweest van een valpartij, ter hoogte van de Johannes Haakmatstraat.

Toen de politie rond 17.40 ter plaatse kwam werd het levenloos lichaam van een man op de berm aangetroffen. Een ambulance werd ingeschakeld.

Bij aankomst ter plaatse constateerde het personeel dat de man geen teken van leven vertoonde. Een arts stelde de dood vast.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een 61-jarige man genaamd Ewald S.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie van bureau Kwatta is belast met het onderzoek.