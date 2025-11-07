50 jaar Srefidensi: Uitgebreid activiteitenprogramma dat zich uitstrekt over hele maand november

Suriname viert dit jaar haar vijftigste onafhankelijkheidsjubileum met een uitgebreid activiteitenprogramma dat zich uitstrekt over de hele maand november. Onder het thema “Na Srefidenki” wordt het land omgetoverd tot één groot feestterrein, waar cultuur, muziek, sport, kunst en nationale trots samenkomen.

De vieringen zijn al op 5 november van start gegaan met het Suriname Tourism & Food Festival bij het Jacana Wellness Resort. Op 6 november volgde de Cultural Conscious Saxophone Edition in Theater Thalia, terwijl het Taptoesignaal op 8 november het Andre Kamperveen Stadion vulde met militaire precisie en muzikaal spektakel.

Halverwege de maand vindt de DSB Bigi Yari Run plaats, gevolgd door de manifestatie “50 Jaar Srefidensi: A Celebration of Art, Culture, Nature & Music”. De volgende dag staat in het teken van de Gymnastrade op het Onafhankelijkheidsplein en een speciale Kaseko-editie in Theater Thalia. Ook wordt in het Congress Hall-gebouwgewerkt aan “Natieversterking”, een reeks sessies over nationale eenheid en toekomstvisie.

De week daarop markeert de aankomst van “Welcome Home 50” op de Johan Adolf Pengel Luchthaven, waar grote vlaggen worden gehesen op symbolische locaties zoals de Jules Wijdenboschbrug en het Regeringsgebouw. Op 19 november volgt een botenparade in Brokopondo en Albina, evenals een multiculturele show in de Prince Ballroom.

Op 20 en 21 november opent het Nationaal Archief zijn deuren voor een bijzondere jubileumexpositie. De festiviteiten breiden zich uit op 22 november met het One People Fest Food & Music Event in de Domineestraat, een optreden van Bigismadey op Waka Pasi en een reeks concerten in Theater Thalia en op het Onafhankelijkheidsplein, waaronder Suripop.

De dagen erna volgen de decoratieceremonie, het Srefidensi Gala Concert en de Misi Srefidensi in de Anthony Nesty Sporthal. Op 24 november vindt een nationale dankdienst plaats, gevolgd door de poëtische avond Puwema Neti Wortu D’e Abra aan de D’ Avenue.

De grote Srefidensi-dag zelf, 25 november, begint klokslag middernacht met een vuurwerkshow op het Onafhankelijkheidsplein. Daarna volgen een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblée, de traditionele parade en defilé, een parachuteshow, receptie op het Paleis, en als afsluiter een groots Srefidensi-concert.

De feestelijkheden lopen door tot het einde van de maand met het Makandra Filmfestival in TBL Cinemas van 26 tot en met 30 november.

Met dit veelzijdige programma zet Suriname een indrukwekkend eerbetoon neer aan vijftig jaar onafhankelijkheid — een moment van trots, bezinning en saamhorigheid dat het hele land samenbrengt.